Военэксперт раскрыл «ядерный факт» о параде Победы на Красной площади Матвийчук: «Ярсы» пройдут по Красной площади без ядерных боеголовок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетные комплексы стратегического назначения «Ярс» вряд ли нанесут ядерный удар прямо во время парада Победы на Красной площади в Москве, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что по главной площади столицы эти машины проходят без боеголовок.

Но, не исключу, что прямо во время парада, с Красной площади, президент России и начальник Генштаба, министр обороны могут дать дежурным центрам нанести ответный ядерный удар, — сказал собеседник.

По словам аналитика, предположительно вся боевая техника, которая будет принимать участие в параде, не будет нести вооружений. Он предположил, что вооружены будут только те военнослужащие, которые будут заниматься обеспечением безопасности.

Ранее Матвийчук заявил, что, по его мнению, воздушную часть парада Победы могут отменить, если в Москву придет непогода, например, гроза с ураганным ветром, проливной дождь или град. При этом он подчеркнул, что самолеты и вертолеты идут по пеленгу, а пилоты должны видеть, что творится на земле, ориентироваться и вести свои машины.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что РФ готовит учения с ядерным оружием в ответ на угрозы НАТО. Сообщения же о том, что НАТО на июльском саммите в США может официально принять решение не вводить войска на Украину, вероятно призваны успокоить Россию, но никак не повлияют на решения Москвы провести военные учения, отметил он.