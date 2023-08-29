Водолазы закончили работу по поиску пропавшей фигуристки Горбачевой Baza: в результате работы водолазов тело Горбачевой не найдено

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Telegram-канал Baza сообщает, что водолазы закончили поиски пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве-реке. По информации канала, тело девочки в воде не обнаружили.

Канал отмечает, что спасатели обследовали два участка Москвы-реки размерами 30 на 30 и 50 на 50 метров. В то же время продолжаются поиски девочки в близлежащем парке, но пока нет результатов.

Фигуристка Алина Горбачева пропала без вести после тренировки на «Чкалов-арене» в Москве 28 августа. К поискам спортсменки подключились члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным отряда, фигуристка была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки в момент исчезновения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве в целях установления всех обстоятельств пропажи подростка. На Покровской набережной работают кинологи и сотрудники МЧС России. Они проверяют ближайший водоем. Детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская подтвердила продолжение поисков девочки.

Фигуристки, также посещающие «Чкалов-арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной. Местные жители также утверждают, что в этом месте часто можно встретить мигрантов и асоциальных личностей, устраивающих пикники.