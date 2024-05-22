Водные процедуры панды Катюши попали на видео Московский зоопарк опубликовал видео с купающейся в бассейне пандой Катюшей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео с пандой Катюшей, которая плещется в бассейне под присмотром мамы Диндин. На кадрах видно, как медвежонок наслаждается чистой водой и пытается играть с родительницей.

Ранее Акулова опубликовала видео с Катюшей, которая лазает под деревянными конструкциями своего вольера. В подписи к новым кадрам Акулова шутит, что мама панда не могла туда пробраться, а Катюша «проверит все лазейки».

До этого панда получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой.

На других кадрах Катюша демонстрирует ловкость. На ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи. Приключения Катюши происходили при лучах солнца.

Также было опубликовано видео с другими приключениями Катюши. Малышка впервые ступила на траву 6 мая. Гендиректор зоопарка заявила, что пройден важный рубеж. Катюша неохотно вышла в открытый вольер. Малышка долго не могла решиться спуститься на газон. Посетители допустили, что панду смутило пристальное внимание публики.