Водителя Мосгортранса задержали по подозрению в оправдании терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель Мосгортранса подозревается в оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе предприятия. В учреждении добавили, что мужчина задержан, следствию будет оказано содействие, передает РИА Новости.

Мосгортранс окажет содействие в расследовании дела об оправдании терроризма водителем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Мосгортранса за публикацию постов в социальной сети «ВКонтакте», — сказано в сообщении.

В Мосгортрансе добавили, что в постах водителя были выявлены признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания или пропаганды терроризма. В пресс-службе заверили, что все водители учреждения проходят необходимую подготовку и обеспечивают бесперебойную работу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил украинца, прибывшего во Владимирскую область в составе группы беженцев, к трем годам колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Ему также запрещено в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, создавать аккаунты в социальных сетях. Согласно материалам дела, 22-летний украинец приехал из зоны проведения СВО в марте 2022 года и был заселен в пункт размещения.