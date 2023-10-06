Виновника смертельного ДТП с такси в Москве приговорили к 12 годам колонии

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Пресненский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы виновника смертельной аварии на улице 1905 года в Москве Вячеслава Пивовара, говорится в сообщении столичной прокуратуры. В результате столкновения грузовика со стоявшим автомобилем-такси погибли два человека.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Пресненской межрайонной прокуратуры, суд приговорил 28-летнего Вячеслава Пивовара к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео ДТП с участием сына экс-депутата и гендиректора Алтай-Форест Николая Бушкова. По данным канала, 21-летний Александр Бушков в центре Новосибирска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся, по его словам, из-за испуга. Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали водителя легкового автомобиля, столкнувшегося с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена» в Амурской области. В результате ДТП погибли шесть человек, сам водитель находится в больнице. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. Отмечается, что полицейские уже опросили его в качестве подозреваемого.