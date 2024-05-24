Водители попали в пробку на МКАД из-за неожиданного препятствия Дептранс: на МКАД образовалась пробка из-за травмированного лося

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На внешней стороне нулевого километра МКАД образовалась пробка из-за травмированного лося посреди проезжей части, информирует столичный департамент транспорта. На опубликованных кадрах видно, как обездвиженное животное лежит перед большегрузом, на месте находятся сотрудники ГАИ.

Движение в центр по шоссе Энтузиастов затруднено и осуществляется по двум полосам, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае на трассе обнаружили амурского тигра, которого, предположительно, могла сбить машина. Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили. Специалисты оценили состояние животного как тяжелое.

В мае на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 14 мая загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города, движение в районе происшествия было затруднено.

До этого в подмосковных Мытищах автомобиль Hyundai на большой скорости влетел в припаркованную фуру. В ГУ МВД уточняли, что в результате столкновения 23-летний водитель легкового авто погиб на месте. Сообщалось, что легковушка выехала на встречную полосу на улице Станционной, где задела Mitsubishi. После этого авто столкнулся с фурой.