Такси насмерть сбило женщину в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина погибла под колесами такси в Москве, инцидент произошел на Кантемировской улице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На Кантемировской улице водитель такси, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась, — рассказал собеседник агентства.

Ранее пьяный велосипедист попал под колеса снегоуборочной машины на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу. Велосипедисту 26 лет. Врачи выявили у него автотравму, повреждение правой почки, травмирование печени, пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости) и рану губы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

До этого в Москве 23-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Попавший под колеса иномарки мужчина скончался на месте. ДТП произошло на улице Поляны, возле дома № 5.