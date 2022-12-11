Водитель снегоуборщика погиб в ДТП в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Работа коммунальных служб по уборке снега

В Москве на Страстном бульваре водитель легкового авто сбил дворника и врезался в его снегоуборочный трактор, после чего скрылся с места преступления, сообщает «Известия» со ссылкой на столичное управление МВД. В результате произошедшего дворник погиб на месте. Полиция работает на месте ДТП.

Инцидент произошел утром 11 декабря на Страстном бульваре у метро «Чеховская». По данным «Известий», водитель легкового авто во время совершения аварии находился в нетрезвом виде. Сейчас его ищет полиция.

Накануне водитель Mercedes сбила двух женщин в Москве на Хабаровской улице в районе дома 1. По сведениям Московской прокуратуры, один из пострадавших — 15-летний подросток — госпитализирован в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая осмотрена прибывшими на место врачами.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.