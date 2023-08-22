Водитель сгоревшей Lamborghini потребовал от компании-владельца компенсацию

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сгоревший Lamborghini в Хилковом переулке, в Москве

Водитель арендованной машины Lamborghini, сгоревшей в Москве 5 августа, потребовал от компании-владельца компенсацию в размере 2,3 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина требует возместить моральный ущерб, сумму залога, а также сгоревший чемодан с деньгами.

Арендатор утверждает, что у него возникли проблемы со спорткаром с самого начала вождения. По его словам, движок постоянно перегревался, а на приборной панели горел значок Check Engine. Однако менеджер компании-владельца автомобиля Moscow Dream Cars настаивал на том, что всему виной жара.

На следующий день у водителя вновь возникли проблемы. Он пожаловался на заглохший автомобиль менеджеру, после чего тот приехал на место и завел машину с помощью канистры бензина и бустера. Через несколько часов автомобиль загорелся. По словам арендатора, он заплатил за автомобиль 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей залога. Также в пожаре сгорела сумка с 3,7 млн рублей.

Ранее представители компании Moscow Dream Cars заявили, что они готовы выплатить арендатору деньги после диагностики сгоревшего автомобиля. По предварительным данным, автомобиль не подлежит восстановлению. Причины возгорания неизвестны.