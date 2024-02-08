Водитель сбил подростка на переходе в Москве и попал на видео Прокуратура: водитель сбил подростка в Москве и скрылся с места происшествия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего пешехода в Москве и скрылся с места происшествия, сообщает столичная прокуратура. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Братеевской. Подростку понадобилась помощь медиков. Водителя разыскивают. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, личности водителя и его привлечение к ответственности.

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Братеевской водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и покинул место дорожной аварии, — говорится в сообщении.

Ранее в Пушкине автомобиль Ford после столкновения с легковушкой Kia на полном ходу сбил женщину на тротуаре. Авария произошла на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы. На видео видно, как автомобиль на большой скорости врезается в поворачивающую машину, после чего обе легковушки вылетают на тротуар. В результате одна из иномарок сбивает пешехода. От удара женщина отлетела на несколько метров в сторону.

До этого крупная авария произошла в центре Санкт-Петербурга. Mercedes сбил переходившую дорогу девушку с такой силой, что она отлетела на лобовое стекло другой машины, а также протаранил несколько автомобилей. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.