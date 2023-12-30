Водитель протаранил около 10 припаркованных автомобилей на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На востоке Москвы водитель протаранил порядка 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По имеющимся данным, инцидент произошел в районе Новогиреево.

По словам очевидцев, машина пыталась выехать со двора и в результате столкнулась с большим количеством припаркованных рядом автомобилей. Жильцы дома вызвали полицию, но нарушитель скрылся с места происшествия до ДТП до приезда правоохранителей. При этом во дворе остались лежать номерные знаки его авто. О состоянии находившегося за рулем ничего не известно.

Ранее «Газель» протаранила шесть автомобилей около железнодорожной станции во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После массовой аварии мужчина сначала отказывался выходить из машины. Очевидцы сообщили, что из салона доносился сильный запах спиртного. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.

До этого в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.