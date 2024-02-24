Водитель под наркотиками устроил смертельное ДТП на МКАД и попал в СИЗО Водителю в Москве в результате гибели человека в ДТП на МКАД грозит до 12 лет

Фото: t.me/moscowproc

В Москве заключили под стражу водителя Citroen, ставшего виновником ДТП, в результате которого погиб человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Авария произошла на внутренней стороне 26-го км МКАД, после развязки с Каширским шоссе, где столкнулись три автомобиля. По результатам медосвидетельствования установили, что водитель Citroen управлял машиной в состоянии наркотического опьянения.

40-летний водитель Citroen совершил наезд на водителя автомобиля Mercedes 1999 года рождения, находившегося на проезжей части. Пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где скончался, — сообщила прокуратура.

Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о нарушении правил движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека по неосторожности. С учетом позиции прокуратуры обвиняемого заключили под стражу. Виновнику аварии может грозить до 12 лет лишения свободы.

Надзорное ведомство опубликовано кадры с места ДТП. На них видно разбитую легковушку и микроавтобус, также получивший значительные повреждения. Судя по снимкам, водитель Cirtroen после столкновения с минивэном врезался в грузовую «Газель», ехавшую спереди.

Ранее в Москве полицейские остановили Mercedes, в котором нашли почти 40 брикетов гашиша общим весом около четырех килограммов. За рулем иномарки находился гражданин Таджикистана, рядом с которым сидел соотечественник, оба находились на территории России легально, однако при общении со стражами порядка занервничали, в связи с чем сотрудники полиции решили осмотреть автомобиль.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.