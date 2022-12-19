В Москве водитель насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

25-летний водитель каршеринга насмерть сбил пенсионерку на улице Реутовская Восточного административного округа Москвы, сообщает столичная прокуратура. В Telegram-канале ведомства уточняется, что при аварии автомобилист двигался задним ходом. От полученных травм 78-летняя женщина скончалась на месте. Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, что водитель каршеринга продолжил движение после того, как пенсионерка отказалась под колесами машины.

На улице Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте. Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что недалеко от кубанской станицы Каневская произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погиб один человек. Машины врезались друг в друга на скорости.