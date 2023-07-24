Водитель мопеда столкнулся с автокраном в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Водитель мопеда столкнулся с автокраном на улице Лобачевского в Москве, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. 20-летнего водителя мопеда с травмами госпитализировали. Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль процессуальную проверку по факту произошедшего.

На ул. Лобачевского произошло столкновение автомобиля МАЗ и мопеда. В результате дорожной аварии 20-летний водитель мопеда госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее столичный дептранс сообщил об аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Водитель автомобиля Hyundai не заметил мотоциклиста, когда перестраивался. В результате удара водитель байка потерял управление и въехал в столб. От полученных травм он скончался на месте.

До этого в Москве произошло еще одно смертельное ДТП с участием мотоцикла. Байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской. Владелец легкового авто не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Также травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.