В Москве водитель каршерингового автомобиля уснул и попал в аварию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы уснул за рулем каршерингового автомобиля и попал в аварию, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, мужчина врезался в три припаркованные машины. Инцидент был снят на камеру видеорегистратора. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Самуила Маршака. Водитель каршерингового автомобиля Geely, принадлежащего компании «Яндекс Драйв», предположительно, управлял им под чужим аккаунтом. В настоящее время мужчина находится на медицинском освидетельствовании.

Управление МВД России по Забайкалью ранее сообщило о крупном ДТП на федеральной трассе Чита — Забайкальск с участием автомобилей Honda и Lancer. По данным ведомства, в результате происшествия погибли четыре человека, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Предполагается, что водитель Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. Оба водителя были трезвы.

В минувший вторник, 8 августа, ДТП со смертельным исходом также произошло на КАД в Санкт-Петербурге. Водитель автомобиля «Газель» уснул за рулем и врезался в другую грузовую машину. Погиб один человек, трое пострадали.