Водитель каршеринга разбился насмерть в ДТП с грузовиком в Новой Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В Новой Москве водитель машины каршеринга скончался в результате столкновения с грузовиком на Филатовском шоссе, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются, заявили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, совершил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, — говорится в сообщении прокуратуры.

Установление всех обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов, добавили в ведомстве.

Ранее в центре Москвы мотоциклист на скорости влетел в автомобиль BMW на Трубной улице, момент ДТП попал на видео с камер наблюдения. В столичном дептрансе сообщили, что водитель мотоцикла, по предварительным данным, двигался на запрещающий сигнал светофора, в результате пострадал он и пешеход, переходивший дорогу на зеленый свет.

Ночью 27 июня в результате столкновения двух автомобилей на трассе А-300 в Самарской области погибли пять человек, еще семеро пострадали, им была оказана помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.