Водитель-иностранец протянул кошелек инспектору ДПС и попал на видео В Москве иностранец без страховки на машину дал полицейскому кошелек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники ДПС задержали 32-летнего водителя, после того, как он попытался дать взятку. Таким образом иностранец хотел урегулировать ситуацию с отсутствием страховки, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, машина была остановлена в Востряковском проезде. Водитель не смог предоставить полис, поэтому был приглашен в служебный автомобиль. Пока инспектор составлял протокол об административном правонарушении, мужчина предложил деньги. Полицейский напомнил, что это уголовно наказуемое предложение, однако водителя это не остановило, и он передал кошелек с деньгами.

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В Ингушетии задержан выпускник университета МВД, который сдал преподавателей, получавших от него взятки во время его учебы. Он заявил, что давал взятки на сессиях в период с 2018 по 2019 год на сумму около 48 тысяч рублей. Теперь 35-летнему экс-полицейскому грозит реальный срок до восьми лет лишения свободы.