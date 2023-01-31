Водитель иномарки открыл стрельбу во время конфликта с таксистом на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель внедорожника Infiniti открыл стрельбу на МКАД в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт владельца иномарки с таксистом. Подробности случившегося устанавливаются.

Во время движения таксист не пропустил водителя Infiniti, после чего владелец иномарки выехал на встречную полосу движения и начал таранить оппонента.

Ранее в УМВД по Владивостоку сообщили, что водитель BMW открыл стрельбу по микроавтобусу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщили, что водитель устроил стрельбу после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на улице Английской. Мужчину задержала полиция. Момент самой стрельбы из травматического пистолета попал на видео.

6 января в Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими почти на окраине города в районе Кольского проспекта. Сотрудники патрулировали улицу на автомобиле и заметили женщину, идущую по проспекту с пистолетом в руках. Правоохранители остановились и крикнули ей, чтобы та бросила оружие. Женщина открыла стрельбу, ответным огнем ее ранили.