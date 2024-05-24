Водитель грузовика выехал на красный и насмерть сбил ребенка В Москве грузовик насмерть сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице 1-й Машиностроения на юго-востоке Москвы водитель грузовика насмерть сбил восьмилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, передает пресс-служба прокуратуры столицы. Виновником аварии оказался 40-летний мужчина.

На улице 1-й Машиностроения водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка-пешехода, переходящего проезжую часть, — указано в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, в результате которого по неосторожности погиб человек. Водитель грузовика задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении него до момента завершения расследования.

Ранее стало известно о смертельном ДТП на улице Привольной в Москве, где водитель Toyota не смог справиться с управлением. В результате этого иномарка вылетела на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась легковушка марки Kia. Жертвами аварии стали три человека.

В ДТП, которое произошло на 42-м километре автодороги А-151, погибла женщина, которая ехала в «Приоре». Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать.