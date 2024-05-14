Водитель «Газели» нашел на МКАД 400 тысяч рублей и попал на видео Москвич подпал под уголовное дело за растрату найденных на трассе 400 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на МКАД водитель «Газели» поднял на трассе кошелек, который ранее выронил мотоциклист, сообщает ТВЦ. Внутри находились документы и наличные деньги в размере 400 тысяч рублей.

На кадрах видно, что байкер случайно потерял кошелек. Водитель «Газели», двигаясь в районе 63-го километра, заметил упавшее портмоне и решил остановиться. Он вышел из автомобиля и забрал потерянные ценности. 49-летний шофер уже успел израсходовать все найденные деньги к моменту, когда оперативники вышли на него. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», а также ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее юрист Илья Русяев объяснял, что присваивание себе денежных средств, найденных на улице, считается кражей, за которую придется нести уголовную ответственность. По его словам, согласно Гражданскому кодексу РФ, любые утерянные деньги или вещи считаются чужой собственностью. По словам юриста, скрывшему находку человеку могут инкриминировать соучастие в хищении или отмывании денег, полученных незаконным способом.