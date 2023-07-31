Водитель чудом выжил при столкновении машин на МКАД и попал на видео На внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщает столичный дептранс. Ведомство опубликовало видео, свидетельствующее, что водитель сломавшегося автомобиля чудом избежал гибели, когда в его машину врезалась сначала одна легковушка, а потом другая.

На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — отмечается в сообщении.

На кадрах опубликованного дептрансом видео, видно, как водитель из-за поломки автомобиля остановился посередине МКАД, вышел и открыл капот. В этот момент в его машину врезался сначала один автомобиль, а позже второй. Мужчина дважды сумел увернуться, а затем убежал на обочину.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД грузовик протаранил иномарку и на скорости вжал ее в бетонное ограждение, после чего в эти два транспортных средства врезался еще один автомобиль. Дептранс уточнил, что движение на дороге после ДТП было затруднено, перекрывали три из пяти полос.