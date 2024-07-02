«360»: при взрыве в автобусе в Москве водителю оторвало часть кожи с головы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «360.ru» сообщает, что пострадавшему при взрыве баллона на севере Москвы водителю оторвало с головы часть кожи. Канал указывает, что мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Также, по данным «360.ru», в момент происшествия в транспортном средстве находились два пассажира, они не пострадали.

Известно, что детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний с Ижорским проездом двор. На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что серьезно пострадала крыша транспортного средства. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что взрыв произошел, когда автобус подъезжал к остановке общественного транспорта.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено: водителям нужно искать пути объезда. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве пока никак не прокомментировали происшествие.

Ранее три человека пострадали в результате наезда автобуса на остановочный павильон в Бийске. По предварительным данным, 49-летний водитель на Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего грузовик врезался в ехавший впереди автобус ПАЗ-4234. От удара автобус наехал на остановочный павильон и слетел в кювет.