Во Внуково в аудиоколонке обнаружили марихуану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском аэропорту Внуково таможенники обнаружили марихуану в аудиоколонке, которая находилась в посылке из Калифорнии, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Из коробки с детскими игрушками сотрудники ФТС изъяли 13 пакетов с запрещенным веществом.

Из коробки с детскими игрушками и одеждой таможенники достали портативную аудиоколонку. Внутри оказалось 13 пакетов с травой весом 700 граммов. Экспертиза показала, что это марихуана. В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабанду унюхала служебная собака по кличке Герса. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее на пропускном пункте Верхний Ларс пограничники совместно с таможенниками предотвратили ввоз в Россию более 200 килограммов гашиша из Грузии. В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что запрещенное вещество было расфасовано в 2112 брикетов и спрятано в тайнике грузовика.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами. По данным представителя МВД России Ирины Волк, запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.