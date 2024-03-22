Во Внуково усилили меры безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский усилены меры безопасности, сообщила пресс-служба Росавиации. Такое решение было принято в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Ведомство призвало пассажиров прибывать в аэропорты заранее. В РЖД также информировали об усилении мер безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, а также в других местах массового скопления людей. В Росавиации отметили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности.

По последним данным, в теракте 22 марта погибли не менее 40 человек. Не менее сотни человек ранены. Террористы вошли в ТРЦ вечером, незадолго до начала концерта группы «Пикник». Атаку вели по меньшей мере пятеро человек в камуфляже, они же устроили пожар. Как уточняет Telegram-канал Baza, сейчас из крыши здания концертного зала валит дым и видны языки пламени. В «Крокусе» начала рушиться кровля, рассказали очевидцы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что условия обеспечения безопасности в ТРЦ «Крокус Сити Холл» необходимо проверить на фоне трагических событий. Журавлев заявил о необходимости действовать с террористами бескомпромиссно и жестко.