Во Внуково рассказали о задержке рейсов из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский аэропорт Внуково в день крупного снегопада отменил один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что некоторые рейсы переносятся по решению командиров самолетов, другие задерживаются из-за обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Обслуживание самолетов и пассажиров осуществляется в штатном режиме.

Несмотря на сложные метеоусловия, сильный снегопад: за прошедшие сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в Москве выросла до 33-38 сантиметров, — по метеоусловиям во Внуково отменен один рейс. Есть переносы рейсов, по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, — подчеркнули в пресс-службе гавани.

Аэропорт, ссылаясь на слова синоптиков, говорит, что метель продлится весь день. Внуково готов к последствиям снегопада: в частности, рассказали представители воздушной гавани, сотрудники задействовали необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов.

Представители Внуково также заявили о готовности принимать рейсы из других аэропортов, где самолеты не могут приземлиться.

Ранее стало известно, что из-за обильного снегопада в Москве возможны задержки рейсов в аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Для безопасности полетов в аэропорту постоянно проводят очистку посадочной полосы, а также проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. В пресс-службе предупредили, что вылеты могут быть отложены на 10-15 минут.