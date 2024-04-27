Во Внуково опровергли сообщения об эвакуации в аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Внуково

Информация об эвакуации в московском аэропорту Внуково не соответствует действительности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Там отметили, что терминал работает в штатном режиме.

Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что во Внуково утром 27 апреля провели экстренную эвакуацию. В качестве причины называлась угроза взрыва. Уточнялось, что меры применялись на седьмом этаже воздушной гавани. В то же время РЕН ТВ утверждал, что правоохранители проверяют грузовой комплекс Внуково после анонимного звонка о заложенной бомбе.

В соцсетях аэропорта на тот момент сообщений об эвакуации не было. Однако накануне представители воздушной гавани заявляли об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее.

До этого москвич на несколько минут захватил борт самолета в Сочи, который планировал вылетать в Санкт-Петербург. Мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу, добежал до воздушного судна и начал угрожать его экипажу. Позже сотрудники охраны задержали его.