Во Внуково объявили план «Ковер» Mash: во Внуково объявили план «Ковер»

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

В столичном аэропорту Внуково объявлен план «Ковер», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, временно задержаны рейсы на вылет и на прилет.

К настоящему времени причина введения ограничений в московском небе неизвестна. В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах сообщил, что аэропорт Домодедово также не принимает рейсы.

Последний раз план «Ковер» вводился во всех московских аэропортах в ночь на 26 августа. Тогда Вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли попытку нанести удар по объектам инфраструктуры на территории России, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что средствам ПВО над территорией Истринского района Московской области удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.

Ранее сообщалось, что рано утром в воскресенье, 27 августа, более десяти рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы. В аэропорту Внуково по состоянию на 05:00 мск были задержаны восемь рейсов, три отменены. В Домодедово один задержан и еще один отменен. В Шереметьево по расписанию не смогли вылететь четыре рейса. Причиной задержек стал сильный туман, окутавший Москву. Власти города не объявляли план «Ковер».