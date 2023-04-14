Во Внуково объяснили появление в расписании рейса в Грузию Во Внуково назвали техническим сбоем появление в расписании рейса в Тбилиси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной появления в расписании аэропорта Внуково прямого рейса в Тбилиси стал технический сбой табло, пояснили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Ведутся работы по его устранению.

В расписании изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Принимаются все необходимые меры для его устранения, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Информация о рейсе в Тбилиси из Внуково авиакомпании Georgian Airways появилась в одном из Telegram-каналов. Его автор предположил, что это может означать возобновление авиасообщения с Грузией. Оно было прекращено в июле 2019 года из-за масштабных протестов после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи в парламенте Грузии занял кресло спикера.

Ранее сообщалось, что во Внуково нашли человеческий череп — он был в посылке, которая предназначалась для отправки в США. Экспертиза установила, что череп принадлежит человеку, умершему около 10 лет назад. По факту обнаружения останков СКР начал проверку.