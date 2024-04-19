Внутриматочная спираль едва не убила женщину В Люберцах женщину прооперировали из-за угрожавшей жизни спирали в матке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Люберцах женщина едва не умерла от заражения крови из-за внутриматочной спирали, которую носила более десяти лет, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Устройство находилось в организме 55-летней пациентки более 10 лет, и вокруг него начался гнойный процесс.

Пациентке была назначена антибактериальная терапия, после выполнена операция по установке стента в правый мочеточник, чтобы снизить риск ухудшения функции почки. Затем ей было проведено вмешательство, во время которого удалили спираль и матку с гнойными образованиями, — рассказала завотделением гинекологии стационара № 3 Люберецкой больницы Анна Панасенко.

В Минздраве напомнили, что для установки внутриматочной спирали есть ряд противопоказаний. Все шаги в этом вопросе следует согласовывать с гинекологом.

Ранее в Бразилии 81-летняя женщина скончалась после удаления мертвого плода в окаменелой оболочке, который она вынашивала около 30 лет. Ее родственники пояснили, что женщина очень боялась врачей и медицинского оборудования, поэтому не обращалась за помощью к докторам. При этом она постоянно жаловалась на сильные боли в животе.