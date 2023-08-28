Столичные аэропорты возобновили штатную работу Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские аэропорты Внуково и Домодедово возобновили свою работу, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По данным агентства, столичные аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы из-за введения плана «Ковер».

Аэропорты начали и отправлять рейсы, и принимать, – заявили в авиационные службах.

В последние недели работа аэропортов приостанавливалась, как правило, во время атак украинскими беспилотниками. Так, 26 августа московские воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты до тех пор, пока не был уничтожен БПЛА.

Аэропорты Внуково и Домодедово 28 августа приостановили прием и отправку самолетов. Их работа была приостановлена без объяснения причин в течение одного часа. Как следует из данных «Яндекс.Расписания», всего задержан 21 рейс: 17 — во Внуково, 2 — в Домодедово и 2 — в Шереметьево. В Домодедово также отменили три рейса.

Согласно данным Flightradar, самолеты облетали юго-запад и юго-восток Московской области. При этом Шереметьево работал в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, были задержаны порядка 23 авиарейсов. Причиной задержек стал сильный туман. По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен.