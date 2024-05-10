Внезапный гость устроил переполох в вольере с волками Московского зоопарка В Московском зоопарке спасли кота, забравшегося в вольер с волками

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере с волками в Московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На место происшествия вызвали сотрудников АНО «Центр помощи», они провели операцию по спасению животного. Сейчас бродяге ничего не угрожает.

По словам Акуловой, как только сотрудники зоопарка заметили кота, хищников перевели во внутренние помещения вольера. Работники учреждения своими силами попытались спасти животное, но оно забралось на верхушку дерева и не знало, как оттуда спуститься.

Мною было принято решение вызывать специальные службы. Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Все прошло хорошо: кот жив и здоров, — поделилась она.

Акулова отметила, что сотрудники отдела «Фауна России», которые пытались самостоятельно помочь коту, придумали ему кличку Симба. По ее словам, животное останется жить в Московском зоопарке, специалисты будут за ним ухаживать.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудники экстренных служб спасли лошадь, застрявшую на крыше дома в штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за масштабного наводнения. Операция по спасению животного, которое пользователи Сети прозвали Карамело, транслировалась в прямом эфире на местных телеканалах, за ней следила вся страна, включая президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и его жену Розангелу.