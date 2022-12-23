Власти оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве Заммэра Москвы Ракова: в столице зафиксирован спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве зафиксирован спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявила в беседе с РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что в столице удалось пройти этот период без жестких мер.

Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а, наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ. <...> Мы отработали всю систему работы с гриппом на поликлиническом и стационарном уровнях, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали, — подчеркнула Ракова.

По ее словам, власти города обратили внимание на рост заболеваемости гриппом у детей еще в ноябре и оперативно обеспечили мониторинг. Выяснилось, что это был свиной грипп, который сильно мутировал по сравнению с 2009 и 2016 годами. Ракова отметила, что пока в России только начинается волна заболеваемости гриппом, Москва уже прошла этот период.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что нагрузка на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа значительно выросла и превысила показатели загруженности в период пандемии COVID-19 в начале текущего года. По его словам, осенью количество посещений москвичами поликлиник в сутки доходило до 60 тысяч. Ранее сообщалось, что на фоне рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вдвое возросла нагрузка на службу скорой помощи. Из-за дефицита кадров в отрасли к работе привлекаются студенты и бригады медицины катастроф.

За последнюю неделю количество случаев респираторных заболеваний в России увеличилось на 15,8%. В Роспотребнадзоре отметили, что тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране пока сохраняется.