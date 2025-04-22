Власти Москвы выставили на торги комплекс зданий под коммерцию

Фото: Пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы

В Москве на торги выставили комплекс коммерческой недвижимости, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Комплекс состоит из трех нежилых зданий и одного сооружения коммунального хозяйства общей площадью 3608 кв. м, расположенных в Басманном районе, пишет «Вечерняя Москва».

Басманный район столицы имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть — по его территории проходят Садовое и Третье транспортное кольца, также там расположены 10 станций метро. Это место подходит для развития и расширения бизнеса — интенсивный пешеходный трафик может обеспечить стабильный поток клиентов, — отметил Пуртов.

Объекты находятся в Хохловском переулке, недалеко от станции метро «Китай-город». Прием заявок на участие в аукционах завершится 6 мая. Здания подключены к коммуникациям, и в них находится частный детский сад. Земельный участок является частью охранной зоны.

Ранее Кирилл Пуртов сообщил, что власти Москвы реализовали 849 парковочных мест на торгах в первом квартале 2025 года. По его словам, наибольшим спросом пользовались места на востоке и западе города.