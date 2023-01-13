Пациенты с гепатитом С и ВИЧ обеспечены лекарствами в Москве более чем на пять месяцев, информация о дефиците препаратов не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ. Аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот.

В связи с появлением информации о том, что в Москве пациенты с гепатитом С и ВИЧ не обеспечены лекарственными препаратами, Департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому, — сказали в пресс-службе.