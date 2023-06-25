Власти Москвы рассказали о режиме работы детских садов 26 июня В детских садах Москвы 26 июня будут работать дежурные группы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с тем, что 26 июня объявлено нерабочим днем, детские сады Москвы будут работать в режиме дежурных групп, сообщила в Telegram пресс-служба комплекса социального развития столицы. Они примут детей, родители которых в этот день будут находиться на рабочих местах.

26 июня в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители не имеют возможности оставить детей дома, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что остальные учреждения комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания будут работать работа и принимать посетителей в штатном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за введения режима контртеррористической операции в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он уточнил, что работать в этот день будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве провести в удаленном режиме или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. Абитуриентам посоветовали направлять документы в образовательные учреждения с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн».