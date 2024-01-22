Власти Москвы рассказали о планах открыть порядка 40 новых станций метро Заммэра Бочкарев: порядка 40 станций метро появится в Москве за десять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За ближайшие десять лет в Москве появится порядка 40 новых станций метро, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Продолжается работа над Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями, пишет «Москва 24». В планах открыть станцию «Гольяново» на Арбатско-Покровской ветке и «Потапово» на Сокольнической.

В ближайшие годы, помимо Троицкой линии, продолжится строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, Арбатско-Покровскую линию продлят на одну станцию до «Гольяново», а Сокольническую — до «Потапово», — поделился Бочкарев.

Как уточнил заммэра Москвы, на данный момент специалисты занимаются строительством 15 новых станций. Он также напомнил, что с 2011 года протяженность московского метрополитена увеличилась практически в два раза.

Ранее стало известно о нововведении в Московском метрополитене: пассажиры смогут просить изменить температуру в вагонах на Серпуховско-Тимирязевской линии. В поездах появились QR-коды, с помощью которых можно оставить сообщение, если в вагоне жарко или холодно. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что благодаря этому специалисты смогут оперативно создавать комфортную среду в метрополитене.