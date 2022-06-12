Власти Москвы рассказали, где смотреть салют в честь Дня России Салют в Москве в честь Дня России запустят с 18 точек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование обширной праздничной программы в честь Дня России завершится праздничным салютом, который запустят в 22:00 с 18 точек города, пишут «Известия». Уточняется, что основной площадкой, где москвичи смогут полюбоваться фейерверком, станет Красная площадь. При этом традиционно лучшая панорама города откроется с Воробьевых гор, Поклонной горы, а также с мостов и набережных Москвы-реки.

Посмотреть салют в ЦАО можно будет в парках «Красная Пресня», «Музеон» и Таганском. Также полюбоваться фейерверком смогут гости садов имени Баумана и «Эрмитаж». На западе города салют прогремит в парке 50-летия Октября, в СЗАО — в парке «Северное Тушино». На юго-западе и юго-востоке— в усадьбе Воронцово, а также парках 850-летия Москвы и «Кузьминки».

Празднования Дня России пройдут во всех районах столицы. Парки Москвы подготовили специальную программу, включающую музыкальные концерты, театральные и спортивные мероприятия, а также народные гуляния.

Ранее стало известно, что в честь Дня России 12 и 13 июня парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Он учреждён в честь принятия Декларации о государственном суверенитете России, которое произошло в этот день в 1990 году. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня в стране является выходным днём.