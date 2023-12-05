Власти Москвы повысят минимальный размер пенсии с 1 января Власти Москвы увеличат минимальный размер пенсии до 24,5 тысячи рублей в месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсий с городской доплатой до 24,5 тысячи рублей, заявил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Власти города также намерены провести индексацию и других социальных выплат, в том числе предусмотренных для многодетных семей.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года, — написал Собянин.

Мэр города подчеркнул, что правительство Москвы проведет индексацию единовременных и ежемесячных выплат детям и родителям погибших военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами, студенческим и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы. Кроме того, предусмотрена индексация выплат для юбиляров супружеской жизни, долгожителей, тружеников тыла и ряда льготных категорий горожан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство РФ направит более 11 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. По его словам, выделение средств предусмотрено указом президента страны, опубликованного в мае этого года.