Власти Москвы подготовили для горожан «китайский сюрприз» Центральные улицы Москвы украсят в честь китайского Нового года

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Празднование китайского Нового года

Жители и гости Москвы смогут принять участие в торжествах по случаю китайского Нового года, который отмечается 10 февраля, сообщило в Telegram-канале посольство КНР в России. По этому случаю Камергерский переулок, Тверскую площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат празднично украсят в традиционном стиле Китая.

Китайский Новый год — Праздник весны — уже совсем скоро наступит, а значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования китайского Нового года, — уведомили в посольстве.

В рамках мероприятия горожане смогут посетить ярмарку китайской еды, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться играть в го. Также в комплексе «Солнце Москвы» организуют танцевальные и акробатические шоу, на которых выступят спортсмены КНР. Подобное торжество в России пройдет впервые.

Китайский Новый год (Чуньцзе) является одним из самых важных праздников КНР, который отмечают более двух тысяч лет. Традиционно Чуньцзе празднуют на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия должна избавиться от «заимствованных у Запада» Дня святого Валентина и Хеллоуина. По его словам, День влюбленных «не имеет ничего общего с настоящей любовью», а День всех святых — «безобразная вакханалия».