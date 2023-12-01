Власти Москвы отменили «13-ю платежку» за отопление Собянин утвердил изменения порядка оплаты отопления квартир в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин утвердил изменения порядка оплаты отопления жилья в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе правительства Москвы. Речь идет об отмене так называемой «13-й платежки».

Президиум правительства Москвы утвердил изменения, вносимые в порядок оплаты отопления жилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные изменения позволят сделать «погодную» корректировку платежей более плавной и необременительной. К тому же в действующих правилах оплаты есть весомый недостаток: ежегодные колебания объемов потребления тепла приводят к непредсказуемости платежей граждан.

В частности, оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объёмов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчёт — «13-я платежка» — будет отменен, — пояснили в мэрии.

Новые правила вступят в силу с начала 2024 года во всех многоквартирный домах столицы. Исключения составят отдельные дома, в которых было принято решение об оплате по фактическому потреблению.

Ранее правительство РФ приняло решение о том, что во втором полугодии 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в пределах от 4% до 15% в зависимости от субъекта страны. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что рост тарифов на ЖКУ приведет к сокращению их потребления гражданами.