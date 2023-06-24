В Москве 26 июня останется нерабочим днем

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26 июня в Москве остается нерабочим днем, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Ранее градоначальник Сергей Собянин заявил, что для минимизации рисков принято решение объявить грядущий понедельник нерабочим днем.

В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день, — сказала Пенькова.

Ранее мэр Москвы сообщил, что 26 июня будет нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, в Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже принятых ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».

Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.