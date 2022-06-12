Власти Москвы опровергли информацию о салютах в парках на День России Власти Москвы сообщили, что салют в День России запустят только с ВДНХ

Власти Москвы опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о массовых фейерверках в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Сообщалось, что салюты состоятся на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах.

В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности, — рассказали в департаменте.

12 июня утром издание «Известие» со ссылкой на свои источники сообщило, что празднование обширной праздничной программы в честь Дня России в столице завершится праздничным салютом, который запустят в 22:00 с 18 точек города.