Власти Москвы объяснили, почему сняли таблички в память о репрессированных В Москве с дома на 3-й Тверской-Ямской сняли памятные таблички с именами репрессированных

Фото: poslednyadres.ru

Таблички в память о жертвах репрессий были сняты с многоквартирного дома в центре Москвы, поскольку часть жителей не соглашалась на их установку, сообщает РБК со ссылкой на префектуру Центрального административного округа (ЦАО). Речь идет о табличках, которые ранее были установлены на доме по адресу: 3-я Тверская-Ямская улица, 12с1. Решение о демонтаже было принято на основании предписания межрайонной прокуратуры.

Ведомство установило, что нет документов, подтверждающих согласие собственников помещений в доме на установку табличек. Управляющая организация нарушила «правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», уточнили в префектуре ЦАО.

Установка памятных табличек осуществляется в рамках проекта «Последний адрес». По данным организаторов проекта, в доме на 3-й Тверской-Ямской проживал 21 репрессированный человек.

В октябре 2020 года в Петербурге вспыхнул скандал, связанный с памятью жертв репрессий. С фасада одного из домов в центре города сняли 16 именных табличек, на которых указаны биографические данные проживавших там некогда жертв Большого террора. Убравших памятные знаки лиц обвиняли в том, что они «дети вертухаев», а другая сторона говорила о самоуправстве.