Власти Химок оценили масштаб разрушений от удара БПЛА Мэр Химок Волошин сообщил о поврежденных домах в результате атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр подмосковных Химок Дмитрий Волошин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 23 августа системы ПВО сбили над городским округом беспилотный летательный аппарат. По его словам, никто не пострадал, однако некоторые объекты инфраструктуры получили повреждения.

Сегодня ночью система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над нашим округом. Самое главное — пострадавших нет. <...> В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами, — написал он.

Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и Следственный комитет.

По его словам, администрация Химок поможет восстановить строения, получившие повреждения.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».