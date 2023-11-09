Владелец детсада в Москве обвинил полицию в похищении воспитанников Владелец московского детсада назвал самоуправством отправку детей в полицию

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Действия полицейских, которые забрали из детского сада Smile Fish шесть воспитанников, посадили их в автомобиль и увезли в отделение, являются самоуправством и превышением должностных полномочий, заявил в беседе с MK.RU основатель сети учреждений Иван Сорокин. Он предположил, что стражи порядка могли действовать по заказу.

Я считаю, что это было самоуправство и превышение должностных полномочий, а может, и чей-то заказ. Нам не предоставили постановление на проверку, не показали ни одной жалобы, — сказал он.

По его словам, за четыре дня до инцидента в учреждение приходил участковый, ему показали все документы, после чего тот ушел. Кроме того, за день до случившегося с проверкой приезжали и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые, как отметил Сорокин, нарушений не выявили.

Об инциденте стало известно вечером 8 ноября. Сообщалось, что полицейские ворвались в частный детский сад и забрали маленьких детей в отделение. Сотрудников полиции интересовали лицензии и договоры с родителями. Сорокин заявлял, что копии всех документов были на месте, однако полицейские потребовали именно оригиналы, которые находились в другом месте. Дожидаться, пока оригиналы привезут, оперативники не стали. Детей посадили в полицейские УАЗы и увезли в отделение № 100.