Владелец доберманов дважды избил москвичку за жалобы на собак

В Москве мужчина во второй раз напал на жительницу района Гольяново, которая жаловалась на выгул двух доберманов без намордника, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видео с камер наблюдения. До этого собаки напали на небольшого пса пострадавшей. Жители рассказывают, что у молодого человека по имени Гейдар есть влиятельный отец, что позволяет ему хамить и пренебрегать правами других обитателей района.

У него там кто-то папа, он спокойно продолжает разгуливать по улицам, молодой человек привык вести себя так, как будто ему ничего не будет. Он хамит и угрожает соседям, говорит, что сами виноваты, что подошли близко к собакам, — рассказал один из очевидцев.

В предыдущий раз мужчина напал на девушку 21 декабря. Тогда пострадавшая сделала замечанием сожительнице Гейдара. Она тоже хамила женшине со шпицем и позвала на помощь мужчину, который повалил москвичку на снег и ударил по голове. Мужчина уверен, что женщина сама виновата, что слишком близко подошла к его доберманам.

Пострадавшая отмечает, что участковый не передал никуда ее заявление и не начал никакой проверки. Уголовное дело не возбуждено, хотя ранее СКР сообщил, что начал проверку по инциденту.