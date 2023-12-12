Основателя «Нового потока» приговорили к 10 годам лишения свободы

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Дмитрий Мазуров

Симоновский суд Москвы приговорил основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее возглавлявшего Антипинский НПЗ, к 10 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Бизнесмена признали виновным по трем статьям УК РФ.

По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказала судья Юлия Окунева.

Мазурова задержали в Шереметьево в июле 2019 года. Бизнесмена обвинили в присвоении $29 млн средств Сбербанка, растрате 473 млн рублей, принадлежавших Антипинскому НПЗ, а также организации нападения на модель Юлию Мильштейн в 2015 году.

Мазурова признали виновным по всем пунктам обвинения. Суд оштрафовал его на 21 млрд рублей в пользу Сбербанка, а также удовлетворил иски к нему со стороны Антипинского НПЗ и пострадавшей модели.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. Бизнесмена признали виновным в хищении 99,3 млн рублей у АО «Покровский рудник». Также его обязали выплатить всю сумму компании. Масловский свою вину не признал.