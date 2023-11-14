В МВД назвали срок, который грозит виновнику огненного ДТП в Москве МВД: виновнику ДТП на Варшавском шоссе в Москве грозит до двух лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виновнику дорожно-транспортного происшествия на Варшавском шоссе в Москве, где пострадали пять человек и загорелся автомобиль, грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД. Там отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает РЕН.ТВ.

Уточняется, что за рулем автомобиля такси, который спровоцировал аварию, находился иностранец, находившийся в России без регистрации. Дело возбуждено по статье о «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Авария с участием трех автомобилей произошла около Верхних Котлов. Водитель автомобиля такси Volkswagen столкнулся с ожидающими разрешающий сигнал светофора двумя автомобилями, один из которых по инерции совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу. Пострадавших успели оттащить прохожие. В результате столкновения автомобиль такси загорелся.

В результате аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси. Их доставили в больницу. Водители от госпитализации отказались.

Ранее в Москве устроил ДТП и уехал с места аварии кортеж с мигалками. Он состоял из трех машин, две из которых были полицейскими. Колонна проехала на красный сигнал светофора и столкнулась на перекрестке с внедорожником.