Виновник ДТП на ул. 1905 года в Москве задержан

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием самосвала, такси и автобуса на улице 1905 года в центре Москвы

Полиция задержала 27-летнего гражданина Белоруссии, который въехал на своем в грузовике в легковое такси и раздавил его, передает Telegram-канал столичной прокуратуры. Трагедия произошла на улице 1905 года в центре Москвы. Виновник скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По факту смертельного ДТП в Москвы в районе дома 11 по улице 1905 года с участием «Камаза», автомобиля такси и пассажирского автобуса следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" (деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: сопряжено с оставлением места его совершения)», — сказали в пресс-службе прокуратуре.

В результате ДТП в центре Москвы погибли пассажир и водитель такси.Погибшей оказалась 34-летняя врач-нефролог.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.