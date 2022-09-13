Вильфанд сообщил хорошие новости для грибников в Москве Вильфанд предсказал начало грибного сезона в столичном регионе в ближайшие выходные

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В столичном регионе уже к началу грядущих выходных 17–18 сентября могут установиться хорошие условия для начала грибного сезона. Этому будут способствовать теплая погода и дожди. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его приводит ТАСС.

В течение этой недели появятся условия для формирования грибницы. Есть надежда на начало грибной поры в конце недели, — сообщил метеоролог.

Он пояснил, что условия для начала грибного сезона создадут дожди и теплая погода, установившаяся на ближайшие дни. Ранее почва была довольно сухой для развития грибницы, с начала сентября выпало только 8 мм осадков.

Согласно прогнозу специалиста, с понедельника по среду, 12–14 сентября, москвичей ожидает температурный фон в районе 12–16 градусов тепла, с четверга потеплеет до 15–20 градусов. При этом на протяжении всей недели будет пасмурно и дождливо.

Ранее Вильфанд рассказал, что на европейской территории России температура воздуха находится на уровне ниже средней. По словам метеоролога, это связано с малооблачным небом, из-за чего происходит сильное охлаждение. При этом Вильфанд выразил сомнение, что это можно назвать полноценным бабьим летом, несмотря на относительно комфортную погоду.